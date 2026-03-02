В Челябинске вскрыта схема незаконного заработка 1,7 миллиона

Следователи пресекли схему незаконного заработка 1,7 млн руб.

Под "уголовку" попал начальник путевой машинной станции № 42 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО "РЖД".

По версии следствия, преступление совершено в феврале 2024 – февраль 2026 гг. Злоумышленник фиктивно трудоустроил на должность "монтёра пути" 55-летнего мужчину. Это привело к незаконному начислению зарплаты в 1,7 млн руб. Началось расследование, сообщает управление СКР по Челябинской области.