Генеральный директор "Россети Урал" оценил итоги работы компании в 2025 году

Генеральный директор ПАО "Россети Урал" Дмитрий Воденников провел расширенное совещание с менеджментом производственных отделений, филиалов и дочернего общества по итогам работы в 2025 году и постановке стратегических задач на 2026 год.

В своем вступительном слове Дмитрий Воденников подчеркнул важность открытого диалога и ориентации на ключевые показатели эффективности компании. "Мы детально разбираем метрики каждого подразделения, отмечаем лучшие практики и зоны, требующие усиления. Главная задача на 2026 год – четкое выполнение всех целевых производственных показателей и финансово-экономическая эффективность", – подчеркнул глава компании. Он также поблагодарил коллег за достигнутые результаты работы и отметил вклад каждого сотрудника в достижение общих целей компании "Россети Урал".

В центре внимания участников расширенной встречи были итоги деятельности компании за 2025 год по всем направлениям, в том числе финансово-экономические показатели, выполнение программы технического обслуживания и ремонта, результаты в сфере технологического присоединения к сетям и направления дополнительных услуг, динамика снижения потерь, вопросы снижения дебиторской задолженности и работа с персоналом.

По результатам прошлого года объем реализации электроэнергии достиг 58 247 млн кВт·ч, а полезный отпуск по сравнению с предыдущим годом продемонстрировал некоторое снижение. Тенденция на уменьшение этого показателя является следствием общей корректировки индекса промышленного производства во всех трех регионах присутствия компании. Также специалисты компании выполнили все целевые показатели по сокращению потерь электрической энергии, которые сегодня находятся на уровне 6,01%.

На эксплуатацию и ремонт оборудования "Россети Урал" направила свыше 8,5 млрд рублей. Также в прошлом году было установлено более 150 тысяч точек интеллектуального учета электрической энергии, и на текущий момент доля внедрения таких систем в компании достигла более 53%.

Финансирование инвестиционной программы в 2025 году составило порядка 22 млрд млрд рублей с учетом вложений в дочернее общество "Россети Урал" - "Екатеринбург". Компания исполнила более 25 тысяч договоров на технологическое присоединение общей мощностью 888,3 МВт. Это позволило обеспечить реализацию национальных проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы в регионах Урала и Прикамья.

Согласно бизнес-плану на 2026 год, объем финансирования инвестиционных проектов, включая Екатеринбург, составит более 27 млрд рублей. На программу эксплуатации и ремонтов оборудования планируется направить свыше 7,8 млрд рублей.

В 2026 году перед специалистами компании поставлена задача по увеличению нетарифной чистой прибыли за счет оказания дополнительных услуг – ее объем должен достичь одного миллиарда рублей. Это направление является важным ресурсом для укрепления материально-технической базы и создания дополнительных возможностей для повышения уровня благополучия сотрудников.

В текущем году ключевые приоритеты технического блока сосредоточены на повышении надежности электроснабжения потребителей с особым акцентом на перспективу роста пиковых нагрузок в условиях аномально низких температур. Также в этому году специалисты выполнят расширенный аудит электросетевых объектов, будут реализовывать мероприятия по повышению надежности работы центров питания без возможности резервирования нагрузки.

В ходе совещания был сделан отдельный акцент на том, что кадровый состав представляет собой главный актив компании. Именно от профессионализма сотрудников напрямую зависит надежность и качество электроснабжения потребителей, а также безусловное выполнение всех взятых на себя обязательств. В связи с этим принято решение продолжить системную работу, направленную на привлечение и удержание технических специалистов, повышение уровня профессиональной компетенции работников и дальнейшее совершенствование действующих программ социальной поддержки. Кроме того, планируется продолжать активную работу с молодыми специалистами компании "Россети Урал", средними и высшими учебными заведениями.

Отметим, что до начала основной части совещания глава "Россети Урал" провел рабочую встречу с директорами производственных отделений из всех регионов присутствия компании. Дмитрий Воденников дал ответы на их вопросы, поделился своим видением решения ряда актуальных проблем, которые волнуют сотрудников районов электрических сетей и производственных отделений, а также сформулировал собственные требования к организации ряда ключевых бизнес-процессов. В основном вопросы руководителей касались производственных тематик.

Отдельно глава компании остановился на вопросах адаптации персонала, возвращающегося из зоны СВО. Генеральный директор подчеркнул, что компания уже внедряет программу переподготовки и психологического сопровождения, задействуя все доступные ресурсы. Всего программу пройдут около 150 управленцев – директора производственных отделений и начальники районов электрических сетей. В настоящее время обучение проходит в свердловском филиале, далее программа будет реализована в пермском и челябинском подразделениях. Дмитрий Воденников призвал коллег отнестись к этой работе с максимальным вниманием. Кроме того, в Учебном центре "Россети Урал" активно идет разработка целевой программы адаптации ветеранов СВО отрасли ТЭК.