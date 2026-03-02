"Важно не паниковать": в Свердловской области пройдут тренировки по гражданской обороне

В ближайшую среду, 4 марта, в Свердловской области пройдут тренировки по гражданской обороне. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают с региональным управлением ФСБ.

Во время учений будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение.

"4 марта в промежуток с 10:40 до 10:43 зазвучат сирены, громкоговорители и гудки крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. При этом важно не паниковать и сохранять спокойствие", - пишет канал.

Как ранее сообщало Накануне.RU, работу систем оповещения также будут проверять в Челябинске.