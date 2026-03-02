Тюменские врачи достали "бомбу замедленного действия" из тела военнослужащего

Тюменские врачи достали "бомбу замедленного действия" из тела военнослужащего. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.



Ранение Петр получил на СВО в 2023 году. Осколок снаряда попал в район брюшной полости и остановился рядом с аортой. Но мужчина продолжал участвовать в боевых действиях, параллельно консультируясь в госпиталях.

Тюменец обратился в ОКБ №1. Обследование показало: осколок – настоящая бомба замедленного действия. Рядом находится аорта, и со временем могло возникнуть кровотечение. Мультидисциплинарная бригада анестезиологов-реаниматологов, кардиохирургов, кардиологов и медсестер успешно удалила осколок размером четыре на два сантиметра.

"В настоящее время Петр чувствует себя хорошо и спокоен за свое здоровье. Дома его ждет семья и внуки, которым он посвятит свое время. Эта история – еще один пример того, как благодаря профессионализму и вниманию наших врачей земляки возвращаются к полноценной жизни", - сообщил Моор.