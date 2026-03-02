Военкомат отказал Тимуру Иванову в заключении контракта и отправке в зону СВО

Московский военкомат отказал экс-заместителю министра обороны России Тимуру Иванову в отборе на воинскую службу и заключении контракта, передает ТАСС со ссылкой на представителя военного комиссариата.

В феврале 2026 года стало известно, что Иванов, находящийся в СИЗО, подал иск к Минобороны, которое игнорирует его просьбы о заключении контракта и отправке в зону СВО. Одним из ответчиков выступил военкомат Москвы.

В июле 2025 года Иванов подавал заявление об отправке на СВО на должность, соответствующую его воинскому званию майора, но в октябре получил отказ, в котором говорилось, что в "группировке "Запад" отсутствуют должности по его воинской специальности".

В ноябре Иванов повторно подал заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании. Но никакого ответа он не получил.

Тимур Иванов является фигурантом четырех уголовных дел, по одному из которых он уже осужден на 13 лет лишения свободы. Ему вменяются различные коррупционные преступления: хищения, взятки, превышение полномочий и др. В декабре с Тимура Иванова и его семьи суд взыскал более 1,2 миллиарда рублей.