Нападение США на Иран еще больше сблизит Россию и Китай

Нападение США на Иран с большой вероятностью приведет к еще большему сближению России и Китая, пишет агентство Bloomberg, анализируя последствия очередной американской агрессии.

Удары США явно создают неопределенность для поставок нефти с Ближнего Востока. Китай импортирует значительную часть нефти из Ирана (около 13%), и перебои могут негативно сказаться на китайских компаниях. В этих условиях Китай объективно будет еще более заинтересован в российской нефти. При этом Bloomberg не ожидает резкого ухудшения китайско-американских отношений, особенно учитывая скорую встречу лидеров стран Си Цзиньпина и Дональда Трампа, намеченную на март.

Россия и Китай осудили агрессию США и Израиля, призвав сесть за стол переговоров и запросив срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН. Курс на свержение законных властей суверенных государств недопустим, и это единый подход Москвы и Пекина, заявили министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И.

Ни Москва, ни Пекин не анонсировали помощь Тегерану, но практически все эксперты уверены, что неофициальная помощь есть и будет продолжаться. Россия и Китай не заинтересованы в свержении власти в Иране и установлении там проамериканского марионеточного режима.