В аэропорту Екатеринбурга задержаны рейсы в Москву, Краснодар и Сочи

В понедельник, 2 марта, в екатеринбургском аэропорту Кольцово оказались задержаны несколько рейсов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, это рейс SU-1417 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву. По расписанию самолет должен был вылететь в столицу сегодня в 7 часов утра, но теперь планируемое время вылета составляет 16 часов 20 минут.

Кроме этого, задерживается рейс DP-563 авиакомпании "Победа" в Краснодар. Время вылета по расписанию было 7 часов 5 минут, сейчас планируемое время – 18 часов 20 минут.

Наконец, вовремя не улетел рейс FV-6122 авиакомпании "Россия" в Сочи. Он должен был отправиться сегодня в 6 часов утра. Теперь вылет перенесен на 19 часов 5 минут.

По данным транспортной прокуратуры, прибывшие в аэропорт пассажиры обеспечены напитками и питанием, размещены в гостинице "Аист". В Кольцово организована работа мобильной приемной ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за введенных ограничений в аэропортах Краснодара и Сочи "Уральские авиалинии" скорректировали расписание своих рейсов на 2 марта.