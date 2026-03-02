Мошенники похитили у тюменского пенсионера 23 миллиона рублей

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 52 жителя Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 47 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 23 млн рублей.

Так, неизвестные, позвонив на сотовый телефон пенсионера, проживающего в областном центре, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели его в заблуждение и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств убедили передать курьеру 23 млн рублей.

Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.