Мэр Нью-Йорка назвал удары США по Ирану "незаконной агрессивной войной"

Мэр Нью-Йорка демократ Зохран Мамдани резко раскритиковал удары США по Ирану. Он назвал это "катастрофической эскалацией", и заявил, что агрессия незаконна, потому что начата против воли американцев.

Он призвал президента Дональда Трампа думать об интересах американцев, а не о том, как начинать за рубежом новые войны. Трамп пришел к власти именно на лозунгах, что нужно сосредоточиться на интересах США, но обманул. Об этом также заявили многие известные американцы.

"Военные удары означают катастрофическую эскалацию незаконной агрессивной войны. Бомбардировки городов. Убийства мирных жителей. Открытие нового театра военных действий. Американцы этого не хотят. Они не хотят новой войны в погоне за сменой режима. Они хотят избавиться от кризиса доступности жилья", - заявил Мамдани.

Он заверил иранских жителей Нью-Йорка, что они находятся в безопасности в городе. Сам мэр родом из Уганды, но имеет также индийские корни. Недавно он стал первым в истории Нью-Йорка мэром-мусульманином и резко критиковал Трампа. Он прав, говоря о нежелании американцев войны против Ирана. По разным опросам, поддерживают войну против Ирана 20-30% американцев, против - 40-50%. Еще около трети не определились.

Накануне в Нью-Йорке левые и профсоюзные организации вывели людей на антивоенную демонстрацию. Акция стала частью общенациональной волны протестов, охватившей десятки американских городов.