Туриндустрия РФ теряет от $1,5 млн ежедневно из-за ситуации на Ближнем Востоке

Российские туристические компании ежедневно тратят минимум 1,5 млн долларов на оплату жилья для клиентов, которые застряли на Ближнем Востоке. Такую статистику приводит Российский союз туриндустрии.

Артур Мурадян, член правления РСТ и глава компании Space Travel, объяснил масштаб потерь: в среднем сутки проживания одного человека стоят 80-100 долларов. Чтобы бизнес не просил помощи у государства, эксперт предлагает изменить правила работы фонда "Турпомощь". Он считает, что операторы должны иметь право тратить эти резервные деньги на подобные экстренные случаи.

Глава компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов полагает, что реальные расходы могут превышать несколько миллионов долларов в сутки. Он поблагодарил власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы, которые оперативно помогли туристам и сами оплатили гостиницы. При этом эксперт отметил, что администрация Дубая, где отдыхает больше всего россиян, долго не проявляла инициативы. По данным АТОР, отели Дубая и Шарджи даже начали отказывать в жилье тем, кто не смог улететь вовремя. Позже власти Дубая все же обязали гостиницы продлить проживание гостей, но платить за номера туристам придется из своего кармана.

Сейчас в ОАЭ находятся около 50 тысяч клиентов туроператоров, а общее число россиян, включая самостоятельных путешественников, достигает 100 тысяч человек. Еще около тысячи организованных туристов остаются в Саудовской Аравии и до 900 человек - в Омане.

Ранее сообщалось, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке россияне массово уезжают из ОАЭ в Оман, откуда пытаются вылететь в Москву. Цены на эвакуацию достигают рекордных отметок: такси из Дубая в Оман стоит около 500 долларов, а место на спецрейсе Ту-204, принадлежащем Центру подготовки космонавтов, обойдется в 20 тысяч евро.