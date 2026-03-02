В "Коляда-Театре" выступили с заявлением после ухода из жизни своего худрука

В "Коляда-Театре" выступили с заявлением после ухода из жизни уральского драматурга и художественного руководителя учреждения Николая Коляды.

Ранее сообщалось, что Коляда сегодня умер в реанимации. Свои соболезнования уже принес свердловский губернатор Денис Паслер. На странице "Коляда-Театра" в соцсети поклонники творчества также оставляют слова соболезнования.

Как сообщили Накануне.RU в театре, о времени прощания с Николаем Колядой будет объявлено в ближайшее время.

"Все заявленные в репертуаре спектакли состоятся по расписанию", - подчеркнули в "Коляда-Театре".

Уже сегодня вечером запланирована премьера спектакля "Орфей спускается в ад".