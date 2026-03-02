На Шри-Ланке начался топливный кризис

На Шри-Ланке разразился топливный кризис. Топливные компании ввели ограничения на отпуск бензина в одни руки. Власти считают, что ажиотаж создан искусственно, поскольку остров закупает топливо в Сингапуре, Малайзии, Индии и даже в Южной Корее, но не на Ближнем Востоке, где началась война.

Местные СМИ пишут о паническом спросе на топливо, власти планируют ввести систему нормирования продаж с помощью QR-кодов.

Власти заявляют, что на острове имеется запас топлива еще на месяц, но встревоженных жителей и туристов это не успокаивает, особенно на фоне исчерпания бензина на ряде АЗС.

Цейлонская нефтяная компания заявила, что будет работать в авральном режиме (несмотря на локальные праздничные дни на Шри-Ланке), чтобы обеспечить население топливом. По словам главы компании, на острове есть запас бензина на 37 дней, дизельного топлива – на 31 день, авиационного топлива – на 47 дней.

При этом в Конфедерации профсоюзов работников нефтяной промышленности Шри-Ланки заявили, что власти, возможно, искажают реальное состояние дел с запасами топлива.