Telegraph: Американская ПВО не справилась с ударами Ирана

Система противовоздушной обороны США и Израиля показала свою неспособность эффективно отражать массированные атаки иранских беспилотников и ракет. Об этом пишет британская The Telegraph.

Отмечается, что быстрый и довольно успешный ответ Ирана поставил вопрос о хрупкости ПВО США в регионе. Иранские ракеты поразили американские цели в Тель-Авиве, Иерусалиме, Дубае и других крупных городах региона. И еще неизвестно, достаточно ли у США запасов ракет-перехватчиков в случае долгой войны, которая вполне вероятна.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что в Катаре был позор американского ЗРК Patriot. В сеть попали видео, как вначале расчет с интервалом запускает классическую двойку ракет для гарантированного поражения цели, но они обе промахиваются. После этого расчет запустил третью, но она тоже промахнулась. А иранская ракета поразила авиабазу - крупнейший пункт базирования ВВС США на Ближнем Востоке. Промах систем Patriot практически совпал с подтвержденной информацией о том, что иранские удары уничтожили на авиабазе Аль-Удейд ключевые радары противовоздушной обороны.

Как пишет Military Watch Magazine, системы Patriot уже давно вызывают серьезные нарекания. А украинские и западные источники уже несколько месяцев бьют тревогу насчет их низкого коэффициента перехвата. Официальный представитель ВВС Украины Игорь Игнат в октябре 2025 года подтвердил усугубляющиеся трудности при перехвате российских баллистических ракет.