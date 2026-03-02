02 Марта 2026
Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Стоимость вылета чартером из Омана в Москву взлетела до 20 тысяч евро

Стоимость вылета из Омана в Москву достигла €20 тысяч за место. За такую сумму можно покинуть страну на рейсе Ту-204 с бортовым номером RA-64053, который вылетает 2 марта. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные онлайн-платформы бронирования кресел в бизнес-джетах GetJet.

Борт с таким номером принадлежит Центру подготовки космонавтов (ЦПК). Как пояснили представитель центра, самолеты, на текущий момент не задействованные для тренировок космонавтов и нужд центра, сдаются в свободную аренду для компенсации издержек и затрат на их обслуживание.

Как сообщалось, россияне, находящиеся в ОЭА, покидают страну на фоне ракетных ударов со стороны Ирана. Приоритетным направлением стал соседний Оман. Shot пишет, что местные владельцы машин и минивэнов организуют "спасительные поездки" из Дубая, Абу-Даби и других городов ОАЭ. Стоимость эвакуации составляет 500 долларов с человека.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до восьми тысяч россиян застряли в третьих странах и не могут вернуться домой. Закрытие воздушного пространства стран Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, затронуло не только прямые рейсы, но и транзитных туристов. Многие россияне использовали эти страны как хабы для перелетов в Азию и с острова Индийского океана и теперь не могут вылететь домой.

Теги: оман, москва, оэа, туристы


