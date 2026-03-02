Bloomberg: Россия может выйти из переговоров с Украиной

Российские власти все больше сомневаются в целесообразности дальнейших переговоров с Киевом при посредничестве США. Ключевое препятствие на пути к мирному урегулированию – нежелание украинской стороны идти на территориальные уступки, которые Москва считает необходимым условием. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщили изданию источники, близкие к Кремлю, предстоящий раунд переговоров станет решающим. И вполне возможно, что Россия прекратит участие в переговорном процессе, если Зеленский не продемонстрирует готовности учитывать законные интересы России в части признания территориальных изменений.

Россия готова подписать меморандум о мирном урегулировании при условии вывода украинских войск из ДНР. В дальнейшем предполагается проведение саммита с участием президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа для фиксации договоренностей.

В настоящее время Зеленский наотрез отказывается от вывода своих войск.