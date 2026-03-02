Стоимость нефти растет на фоне ближневосточного кризиса

Стоимость нефти растет на мировых рынках на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Так, на лондонской бирже ICE стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до $81,5 за баррель.

Эксперты считают, что может вырасти и стоимость российской нефти Urals, которая в последнее время продавалась с рекордными скидками относительно Brent – из-за усиливающегося санкционного давления. Так, на фоне ближневосточного кризиса российской нефтью снова может заинтересоваться Индия, ранее испугавшаяся американских санкций за покупку углеводородов из РФ.