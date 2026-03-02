02 Марта 2026
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Пермском крае десять грузовых вагонов сошли с путей

В Пермском крае 2 марта в час ночи по местному времени на перегоне Ферма – Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 – Шаля Свердловской железной дороги произошел сход 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива. Пострадавших нет. Движение на перегоне приостановлено.

Для ликвидации схода подняты восстановительные поезда. Обстоятельства инцидента уточняются. В РЖД создан оперативный штаб.

В связи с происшествием ряд поездов проследует измененным маршрутом в обход барьерного места. Через станцию Калино проследуют поезда: №73 Тюмень – Санкт-Петербург (отправлением 1.03), №69 Чита – Москва (отправлением 26.02). Далее со станции Пермь поезда продолжат движение по основному маршруту. Поезд №2 Москва – Владивосток (отправлением 1.03) проследует через станцию Смычка с выходом на основной маршрут на станции Екатеринбург. Поезд №802 "Финист" Пермь – Екатеринбург отменен. Пассажиры, следующие до Екатеринбурга, смогут по станции Пермь совершить посадку в поезд №2 Москва – Владивосток.

Сход грузовых вагонов на участке Ферма-Бахаревка Свердловской железной дороги в Пермском районе(2026)|Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Также изменен порядок следования пригородных поездов. Маршрут поезда №7161 Кунгур – Верещагино ограничен до станции Мулянка, маршрут поезда №6192 Верещагино – Кунгур ограничен до станции Пермь 2. Пригородный поезд №6191 Кукуштан – Пермь 2 отменен.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что по факту схода грузовых вагонов организована проверка. Сообщается, что вагоны были гружены зерном. Одним из вагонов поврежден локомотив электропоезда. В результате происшествия никто не пострадал.

Развитие сюжета:

Ранее 02.03.2026 08:41 Мск СКР на транспорте полагает, что к сходу вагонов в Прикамье привело ненадлежащее состояние путей

