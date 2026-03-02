Бастрыкину доложат о мигранте, преследующем девушку из Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об угрозах мигранта девушке из Екатеринбурга.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что приезжий неоднократно предпринимал попытки познакомиться с девушкой, работающей в одном из магазинов столицы Урала. Не получив взаимности, он начал преследовать ее и угрожать применением насилия.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, по ситуации возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

