Будущее свердловского баскетбола. В Екатеринбурге завершился региональный этап Чемпионата "КЭС-БАСКЕТ"

1 марта 2026 года в спортивном зале Гимназии №40 в городе Екатеринбурге прошел финальный игровой день регионального этапа Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ". Всего в чемпионате региона в сезоне 2025-2026 гг. приняли участие 572 команды юношей и девушек из 340 общеобразовательных организаций 50 муниципальных образований Среднего Урала.

Важно отметить, что Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" реализуется при поддержке генерального партнера – одной из крупнейших частных российских компаний, работающих в сфере электроэнергетики и теплоснабжения – "Т Плюс".

"Компания "Т Плюс" стоит у истоков создания Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", поэтому каждый год мы поддерживаем это важное мероприятие. Наша задача раскрывать, развивать и поддерживать новые таланты и давать путевку в жизнь спортивным и профессиональным игрокам. Каждый год уровень только растет, эмоции через край – в спортивном зале не слышно собственного голоса - это тоже один из главных маркеров того, что все проходит на высшем уровне, и ребята и болельщики выкладываются по полной", — отметил директор Свердловского филиала "ЭнергосбытТ Плюс" Георгий Козлов.

Финальные матчи начались с борьбы за бронзу. Среди девушек третье место взяла команда "Двенара" СОШ № 12 из Артемовского, а среди юношей - команда "Беркут" средней общеобразовательной школы № 140 из Екатеринбурга.

Каждый перерыв, каждый тайм-аут спортсменов и зрителей заряжали энергией команды поддержки. Пока юные черлидерши крутили сальто и исполняли зажигательные танцы, тренеры раздавали указания игрокам.

Вторые места взяли девушки ШБК "Олимп" школы № 17 из Сухого Лога и юношеская команда "Феникс" СОШ № 4 из села Покровское.

В матче за первое место среди команд девушек встретились спортсменки средней школы № 106 из Екатеринбурга и средней школа № 17 из Сухого Лога. На площадке царила напряженная атмосфера. Девчонки были полны решимости бороться до последних секунд матча. Во второй половине команда из Екатеринбурга сумела вырваться вперед и завоевать победу.

Как рассказала центровая команды школы №106 Аделина Саляхова, в баскетболе она уже 8 лет. Еще в 9-летнем возрасте, ее впервые на тренировку привел дедушка и с тех пор спорт стал ее жизнью. Раньше она жила в Сухом Логе, а потому в этот день ей пришлось бороться за каждый мяч со своими бывшими сокомандниками. Школьница признала их профессионализм, но отметила, что не меньше гордится своей нынешней командой.

"Для меня это очень значимая победа, потому что мы шли к этому очень долго и хотим и дальше одерживать победы. С сентября у нас было по две тренировки в день, каждая из которых длилась по два часа. Очень рады победе, потому что проходим на УрФО. Я очень горжусь своей командой, мы очень старались, бились до конца, слушались тренера. Не всегда все получалось, но скоро будет разбор игр. Будем стараться и дальше, мы большие молодцы" - сказала Аделина.

За золотые награды среди команд юношей сыграли спортсмены средней школы поселка Цементный и школы № 4 села Покровское. Команды порадовали зрителей результативным баскетболом и множеством ярких моментов. До середины матча парни сражались на равных. Однако вторую половину встречи более уверенно провели ребята из Цементного. Итоговый счет – 34:40.

Капитан команды-победителя Семен Тюшкоф признался, что занимается баскетболом всего три года, а команду собрал их тренер для участия в "КЭС-БАСКЕТ".

"Мы выпускники 11-го класса и для нас было очень сильно забрать победу на областных соревнованиях. Хотелось бы после школы поступить в УрФУ и продолжить свою спортивную карьеру, а в дальнейшем развиваться в баскетбольной лиге. Соперник был сильным, но мы готовились - вчера смотрели их игру, разбирали, а сегодня тренер дал нам указания и установку, и мы сыграли, поэтому победа с нами", - отметил Семен.

Лучшими игроками турнира признаны Алиса Баева (СОШ №106, г. Екатеринбург) и Захар Казанцев (СОШ, п. Цементный), они продемонстрировали высокий уровень технической и тактической подготовки и заслуженно получили призы финала регионального этапа.

Как отметил замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко, команды Свердловской области и Екатеринбурга занимают неплохие позиции в лиге и даже задают тренды в "КЭС-БАСКЕТ".

"Сегодня мы увидели высочайший уровень и женского и мужского баскетбола. Многие игроки проявляли свой характер, но важно помнить, что баскетбол - это командная игра, а в команде всегда есть свои роли, и только командой можно обеспечить победу. Это очень хороший тренинг для школьников как для будущих профессионалов, не только в баскетболе, но и в профессиональной жизни. Мы поддерживаем "КЭС-БАСКЕТ" и очень рассчитываем на то, что в следующем году российский финал пройдет в Екатеринбурге. Для нас это принципиально, чтобы самые сильные школьники "КЭС-БАСКЕТ" приехали в Екатеринбург и показали первоклассную игру, а мы на это посмотрели", - добавил Шевченко.

Финал "КЭС-БАСКЕТ" Уральского федерального округа пройдет в Новом Уренгое в середине марта.