20 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

ФСБ: После покушения на генерала Алексеева усилят защиту важных фигур

После покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в России будет усилена защита подобных ему важных лиц. Такое заявление сделал директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Отвечая на аналогичный вопрос от журналистов, он сказал: "Конечно, будет", добавив, что Алексеев уже идет на поправку и чувствует себя лучше.

По данным следствия, 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе Любомир Корба не менее трёх раз выстрелил в Алексеева и скрылся с места происшествия. Через несколько часов он покинул Россию и вылетел в ОАЭ. Корба задержан и доставлен в Москву, он полностью признал вину. СБУ оценила жизнь Алексеева в $30 тыс.

На территории Московского региона задержаны пособники исполнителя – Виктор Васин и его сын Павел. Виктор арендовал квартиру Корбе, а также обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел обеспечил соучастников транспортом для проведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона.

Также к покушению причастна уехавшая на Украину Зинаида Серебрицкая. Она передала через тайник Корбе электронный ключ от входной двери в подъезд, где жил Алексеев. Она объявлена в розыск, сообщает СКР.

Теги: Алексеев, ФСБ, покушение, защита


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.02.2026 13:25 Мск Следствие требует ареста фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева
Ранее 10.02.2026 14:40 Мск ФСБ: Задержан еще один соучастник покушения на генерала Алексеева
Ранее 10.02.2026 10:58 Мск Пособницу покушения на генерала Алексеева МВД объявили в розыск
Ранее 09.02.2026 09:08 Мск ФСБ: Исполнителя покушения на Алексеева завербовала СБУ при содействии спецслужб Польши
Ранее 08.02.2026 19:50 Мск Участник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева накопил долги в России
Ранее 08.02.2026 12:33 Мск Соучастникам покушения на генерала Владимира Алексеева грозит пожизненное
Ранее 08.02.2026 10:56 Мск Преступник совершил минимум три выстрела из пистолета системы Макарова в генерала Алексеева
Ранее 08.02.2026 10:32 Мск ФСБ сообщила о задержании в Дубае исполнителя покушения на генерала Алексеева
Ранее 07.02.2026 10:45 Мск Пришёл в себя переживший покушение замначальника ГРУ генерал Алексеев
Ранее 06.02.2026 14:36 Мск Лавров: Покушение на Алексеева говорит о стремлении Киева сорвать переговоры
Ранее 06.02.2026 13:35 Мск СМИ: В генерал-лейтенанта Алексеева могла стрелять женщина
Ранее 06.02.2026 12:40 Мск Замначальника ГРУ Алексеев не погиб только потому, что активно сопротивлялся покушению
Ранее 06.02.2026 10:46 Мск В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Алексеева

