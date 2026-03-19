Армия Израиля атаковала корабли Ирана в Каспийском море

Со стороны Израиля были нанесены удары по иранским кораблям ВМС в порту Каспийского моря. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Вчера израильские ВВС, действовавшие на основе разведданных ВМС и ЦАХАЛ, ударили по важной инфраструктуре иранских ВМС в Каспийском море", - говорится в сообщении.

Удары нанесли также по кораблям-ракетоносцам, судам обеспечения и сторожевым кораблям. Целью атак была инфраструктура порта, используемая для ремонта и технического обслуживания.