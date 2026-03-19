19 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин провел личный прием граждан

Во время встречи с астраханцами на личном приеме глава региона Игорь Бабушкин обсудил вопросы строительства врачебной амбулатории, ремонта дороги Волгоград — Астрахань в Ахтубинском районе, школы в поселке Волжский Енотаевского района, а также благоустройство общественных территорий.

Жительница Астрахани Зульфия Ильина часто навещает родных в поселке Верхний Баскунчак. Жители поселка, как и многие другие желающие добраться до Волгограда по объездной дороге вблизи Ахтубинска, отмечают ее неудовлетворительное состояние. Заявитель обратилась к губернатору с просьбой отремонтировать участок этой автодороги.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Лукьяница, работы здесь проведут до конца 2027 года в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области». На объекте заменят покрытие, дорожные знаки, барьерные ограждения, обновят установочные комплексы и дорожную разметку.

О необходимости ремонта или строительстве новой врачебной амбулатории в селе Трудфронт Икрянинского района сообщила астраханка Анна Гайдукова. Здесь проживают ее родственники преклонного возраста, которые нуждаются в регулярной медицинской помощи. Девушка рассказала, что зданию нынешнего учреждения свыше 50 лет, его износ составляет 100%.

В рамках проекта региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ (АО)» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и народной программы «Единой России» в 2026 году запланировано приобретение модульного врачебного пункта. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Светлана Смирнова. Работу он начнет в декабре того же года и будет обслуживать свыше двух тысяч сельчан.

Жительница поселка Волжский Енотаевского района Динара Наукенова обратилась с просьбой о капитальном ремонте местной школы по адресу ул. Ленина, 11. Девушка сама обучалась в этой СОШ. Сейчас образование здесь получают ее племянники и еще около 100 ребят.

Министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак доложила, что ремонт в СОШ поселка Волжский начнется 1 мая этого года. Его проведут по нацпроекту «Молодежь и дети» и народной программе «Единой России». На время проведения работ ученики будут заниматься в соседнем корпусе образовательного учреждения. Завершить их специалисты планируют в августе. По итогу новый учебный год юные астраханцы начнут уже в обновленной школе.

Территорию еще одной школы в этом году ожидает благоустройство. Речь идет об учебном заведении в селе Тумак Володарского района по адресу ул. Рабочая, 17. О такой необходимости Игорю Бабушкину сообщила астраханка Гульнара Амергалиева. В прошлом году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России» здесь залили фундамент, уложили тротуарную плитку и установили бордюры. В этом году работы будут продолжены. На территории также установят стелы и плиты памяти погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Торжественное открытие мемориала планируют 9 мая.

В селе Началово Приволжского района в порядок приведут детскую площадку по адресу ул. Чапаева, а также проложат тротуарную дорожку по ул. Суворова, которая будет соединять местный парк и игровой комплекс. На территории построят баскетбольную площадку, беседки, а также появятся парковки для велосипедов. Работы будут организованы по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России».

Теги: игорь бабушкин, личный прием, астраханцы, единая россия


