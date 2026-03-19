На Совете Астраханской областной Думы утвердили повестку предстоящего заседания парламента

19 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

На Совете Астраханской областной Думы утвердили повестку предстоящего заседания парламента

Сегодня в Астраханской областной Думе состоялось заседание Совета Думы. На заседании под председательством спикера регионального парламента Игоря Мартынова был утвержден проект повестки пленарного заседания, в который включили 9 вопросов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Согласно проекта, астраханские парламентарии проведут рассмотрение кандидатур на должность мирового судьи судебного участка №5 Кировского района города Астрахани, заслушают отчет регионального УМВД о деятельности правоохранителей за 2025 год, заслушают доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Астраханской области Александра Соловьева.

Исходя из представленной депутатам информации, следует, что в прошлом году акцент в работе уполномоченного был сделан на совершенствовании механизма правового регулирования, направленного на помощь бизнесу в адаптации, внедрении инноваций и создании рабочих мест.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Так, за 2025 год в Астраханской области осуществлен сбор массива практических материалов, в числе которых обращения предпринимателей, примеры успешных и неуспешных практик правоприменения, данные о доступности инфраструктуры и финансовых инструментов. Следующий этап - переход к системной переработке правовых норм и процедур, ориентированной на реальные потребности предпринимателей.

Одним из приоритетов деятельности Уполномоченного сейчас является внедрение института бесплатной юридической помощи для субъектов малого и среднего бизнеса, оказание правовой поддержки и защита прав, организация регулярных выездных приемов в районах области, а также открытие нескольких общественных приемных.

На пленарном заседании Астраханской областной Думы депутаты также рассмотрят отчет начальника областного УМВД Игоря Ромашкина о деятельности полиции за 2025 год. По данным ведомства, в целом криминальная обстановка в Астраханской области имеет тенденцию к снижению общего числа преступлений. В решении вопросов обеспечения общественной безопасности важнейшей межведомственной задачей остается борьба с экстремизмом и терроризмом.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Пленарное заседание Думы по распоряжению спикера Игоря Мартынова пройдет 26 марта.

Теги: игорь мартынов, совет думы, заседание астраханской областной думы, уполномоченный


