На Совете Астраханской областной Думы утвердили повестку предстоящего заседания парламента

Сегодня в Астраханской областной Думе состоялось заседание Совета Думы. На заседании под председательством спикера регионального парламента Игоря Мартынова был утвержден проект повестки пленарного заседания, в который включили 9 вопросов.

Согласно проекта, астраханские парламентарии проведут рассмотрение кандидатур на должность мирового судьи судебного участка №5 Кировского района города Астрахани, заслушают отчет регионального УМВД о деятельности правоохранителей за 2025 год, заслушают доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Астраханской области Александра Соловьева.

Исходя из представленной депутатам информации, следует, что в прошлом году акцент в работе уполномоченного был сделан на совершенствовании механизма правового регулирования, направленного на помощь бизнесу в адаптации, внедрении инноваций и создании рабочих мест.

Так, за 2025 год в Астраханской области осуществлен сбор массива практических материалов, в числе которых обращения предпринимателей, примеры успешных и неуспешных практик правоприменения, данные о доступности инфраструктуры и финансовых инструментов. Следующий этап - переход к системной переработке правовых норм и процедур, ориентированной на реальные потребности предпринимателей.

Одним из приоритетов деятельности Уполномоченного сейчас является внедрение института бесплатной юридической помощи для субъектов малого и среднего бизнеса, оказание правовой поддержки и защита прав, организация регулярных выездных приемов в районах области, а также открытие нескольких общественных приемных.

На пленарном заседании Астраханской областной Думы депутаты также рассмотрят отчет начальника областного УМВД Игоря Ромашкина о деятельности полиции за 2025 год. По данным ведомства, в целом криминальная обстановка в Астраханской области имеет тенденцию к снижению общего числа преступлений. В решении вопросов обеспечения общественной безопасности важнейшей межведомственной задачей остается борьба с экстремизмом и терроризмом.

Пленарное заседание Думы по распоряжению спикера Игоря Мартынова пройдет 26 марта.