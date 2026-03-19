19 Марта 2026
в россии
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Награды заслуженным сотрудникам сферы ЖКХ Астраханской области вручил Игорь Бабушкин

"Уже несколько лет Астраханская область в тройке лучших регионов Южного Федерального округа по модернизации систем ЖКХ. На эти цели мы привлекли более 12 млрд рублей из федерального бюджета. Только в прошлом году в регионе восстановлено свыше 30 км сетей водоснабжения и канализации, количество жалоб от населения сократилось почти в 4 раза", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области провел сегодня вручение наград работникам сферы ЖКХ региона в ходе торжественного мероприятия, посвящённое Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Глава региона поздравил их с профессиональным праздником, вручил почётные грамоты и благодарственные письма.

Игорь Бабушкин также сообщил, что по программе капитального ремонта в Астрахани и в районах области приведено в порядок более 1100 многоквартирных домов. За этой масштабной работой стоят специалисты бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства – астраханцы, делающие жизнь вокруг лучше и комфортнее.

"Благодарю всех вас за честный и добросовестный труд, за преданность делу и готовность всегда прийти на помощь. Особая признательность – астраханцам, которые в составе аварийных бригад выезжают в подшефный Кременской округ Луганской Народной Республики, несмотря на угрозу вражеских прилетов, ремонтируют жилые дома, больницы, школы и детские сады. Это настоящий пример патриотизма и преданности своей стране", - сказал губернатор.

Теги: игорь бабушкин, работники жкх, награды


