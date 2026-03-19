Лидеров гонки в состязаниях Студенческой лиги дронов АГУ определят по итогам 3 квалификационного этапа

Экватор первого цикла соревнований в Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева позади. 20 марта командам предстоят очередные заезды. После них до финишной прямой останется совсем немного.

Сейчас участники состязаний делают ставку на стабильность, стараются не просто удержать темп, а и превзойти лучшие результаты дня.





Организаторы отмечают, что уровень подготовки команд заметно вырос, слабых участников сейчас нет. Любая неточность может повлиять на расстановку сил. Поэтому финальные недели обещают быть особенно напряжёнными — именно сейчас начнёт определяться исход всей гонки.

Соревнования проводятся в учебно-производственном центре БАС Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева при поддержке министерства образования и науки Астраханской области.