Проблемный мост в Пыть-Яхе начнут ремонтировать в апреле

Проблемный мост в Пыть-Яхе начнут ремонтировать в апреле. Ранее жители жаловались Бастрыкину на падение обломков переправы, сообщает Neft.

В апреле в Пыть-Яхе начнется масштабная реконструкция путепровода через железную дорогу, построенного еще в 1998 году. Необходимость работ вызвана сильным износом конструкции и отсутствием безопасных пешеходных зон, сообщили в региональном стройкомплексе. Ранее состоянием объекта интересовался глава СКР Александр Бастрыкин из-за сообщений о падении частей моста на проезжающие внизу машины.

Подрядчик "Мостострой-11" полностью обновит опоры и дорожное покрытие, обустроит ливневую канализацию, освещение и тротуары. Поскольку строительство пройдет над действующими путями, работы потребовали длительного согласования с РЖД. Сначала будет возведен временный переезд, после специалисты приступят к демонтажу старых конструкций и возведению новых.