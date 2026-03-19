19 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Россети Урал" поделились опытом формирования современной световой инфраструктуры городов на форуме "ЖКХ в развитии"

"Россети Урал" поделились опытом организации уличного освещения на форуме "ЖКХ в развитии", который прошел в Челябинске при поддержке областного правительства.

Начальник управления дополнительных услуг компании Наталья Колотова рассказала о комплексном подходе компании к формированию современной световой инфраструктуры городов.

Специалисты "Россети Урал" совместно с муниципалитетами используют новые подходы для эффективного решения задач по освещению даже в условиях ограниченных бюджетов, в том числе размещение светильников на опорах сетевой организации, энергосервисные контракты и контракты жизненного цикла, включающие полный спектр работ от проектирования до технического обслуживания "под ключ".

(2026)|Фото: Россети Урал

Отдельное внимание было уделено необходимости формирования комплексного подхода к развитию цветосветовой среды в муниципалитетах. Для создания комфортной и безопасной городской среды необходим переход от точечного решения проблем к разработке и реализации световых мастер-планов с учетом стратегических целей городов. Компания "Россети Урал" готова выступить интегратором такой экосистемы благодаря наличию собственной опорной инфраструктуры и экспертизы в строительстве и обслуживании электросетевых объектов, а также квалифицированным кадрам и материально-технической базе по всей территории субъектов присутствия. Объединение компетенций всех институтов, задействованных в развитии цветосветовой среды городов, от администраций до производителей светового оборудования и эксплуатирующих организаций, позволит системно и последовательно выполнять пул задач от повышения энергоэффективности и безопасности дорожного движения до создания визуальной привлекательности городских пространств. Все это напрямую влияет на инвестиционный и туристический потенциал территорий, а также на развитие малого бизнеса.

(2026)|Фото: Россети Урал

Отметим, что форум-практикум "ЖКХ в развитии" объединил более 600 делегатов из разных регионов России: представителей власти, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, экспертов и производителей. Ключевой темой обсуждения стали актуальные вызовы отрасли, новые правила работы и внедрение лучших практик.

В ходе тематических треков участники детально разобрали будущее опорных населенных пунктов, антимонопольное регулирование, а также острые кадровые вопросы и проблематику подключения к сетям при комплексном развитии территорий.

Теги: Россети Урал, уличное освещение, форум


