В СПЧ возмущены законопроектом о запрете "обвинительных сведений" в СМИ

Несколько членов СПЧ выступили против законопроекта о запрете на публикацию в СМИ материалов, создающих впечатление о виновности человека, до вступления в силу решения суда.

Кирилл Кабанов отмечает, что тогда террористов, совершивших теракты, нельзя будет даже назвать преступниками до оглашения приговора. Нельзя будет говорить о сомнительной деятельности некоторых "духовных лидеров" из того же Татарстана (откуда вышла инициатива). Запрет будет и на информацию о чиновниках, задержанных за хищение бюджетных средств. Он уверен, что за этим стоят чьи-то интересы, которые продвигаются под благими предлогами.

Его коллега по СПЧ журналист Ева Меркачева считает, что законопроект просто уничтожает журналистику. Главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова согласна с этой оценкой.

"Если я предполагаю, что некая компания вредит Байкалу вырубкой лесов? Почему я не могу писать о своем предположении, опираясь на мнение источников, близких к ситуации? Чтобы правоохранительные органы заметили и начали проверку. Злоупотребления не прекращаются, когда о них перестают писать. Наоборот. Лучше бы в Татарстане подумали о том, как сделать так, чтобы меньше "конкретных людей и компаний" вызывали у СМИ поводы предполагать их виновность. А так получается, "конкретные люди" будут делать что хотят, а ты сказать не моги", - написала Ахмедова.

Против высказались и многие другие известные фигуры.