19 Марта 2026
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Прошедший в Югре V форум "Патриоты Урала" показал, насколько Россия сильна проектами, обращёнными в будущее

В Ханты-Мансийске состоялся V форум "Патриоты Урала". На него было подано рекордное число заявок за всё время существования мероприятия. В том числе о желании принять участие в новой площадке "Патриоты Урала. Дети" заявили 286 россиян в возрасте от 14 лет. О том, как прошло мероприятие, читайте в материале Накануне.RU.
Форум "Патриоты Урала" проводят по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. Основная цель мероприятия – создание условий для обмена знаниями и практическим опытом между специалистами и экспертами, просвещение разных целевых групп, обеспечение доступности информации для широкого круга аудитории из разных муниципалитетов. Первый форум состоялся в Верхней Пышме, второй – в Миассе, третий – в Екатеринбург, четвёртый – в Новом Уренгое.

На V форум, который прошёл 17-19 марта в Ханты-Мансийске, было подано рекордное число заявок за всё время существования мероприятия – 1 тыс. 278 из 43 субъектов России, от Камчатки до Карелии. В этом году в мероприятии впервые поучаствовали участие дети – 50 школьников и студентов, включая участников "Движения Первых". Вместе с добровольцами, общественниками и активистами со всего Урала они обсудили новые форматы патриотического воспитания и разработали проекты, которые объединят ветеранов СВО и молодёжь.

Флаг на V окружном форуме "Патриоты Урала" в Ханты-Мансийске(2026)|Фото: Накануне.RU

Главным днём работы форума стало 18 марта. Он начался с масштабной и красочной церемонии открытия. Выступая на ней, уральский полпред Артём Жога сообщил, что со многими участниками форума встречался на линии боевого соприкосновения, и поблагодарил их за служение.

"Прошло чуть меньше полутора лет после первого форума. Вроде, цифра небольшая, но сколько произошло за это время событий!", - сказал Жога.

Артем Жога(2026)|Фото: Накануне.RU

Одним из них стало плетение маскировочных сетей, которым занимаются "серебряные волонтёры". К слову, о таких людях Артём Жога впервые узнал именно в Ханты-Мансийске, когда посещал этот город трудовой доблести в январе 2024 г. Новая площадка форума – детская. Жога высоко оценил написание детьми писем бойцам.

"Я помню эти письма, эти тёплые строки, которые парни читали в землянке или окопе и украдкой вытирали слёзы", - сказал Жога.

Взявший слово после полпреда губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что югорчане живут главной идеей – быть рядом с теми, кто сейчас на передовой решает судьбу народа России и всего мира.

"Участники форума – неравнодушные люди, которые приближают Победу, избрали жизненный путь, связанный с будущим России и теми, кто в непростой час вершат судьбу нашего народа", - сказал Кухарук.

После открытия началась насыщенная различными событиями основная программа форума. Одним из них стал обход Артёмом Жогой и губернатором Югры Русланом Кухаруком выставки "Душевный ОПК", на которой представлен результат труда волонтёров. Кто-то из них занимается производством белья, кто-то – обучением оказанию медицинской помощи. После осмотра Жога высказался об увиденном в разговоре с журналистами и уточнил, что термин "Душевный ОПК" придумали на Урале.

"Формулировка родилась на IV форуме в Новом Уренгое. Мы не могли понять, как назвать эту проделанную работу. Всё сделано с душой - связаны носки, собраны вещи первой необходимости. Война ведь это не только боевые действия, но и короткие минуты отдыха", - сказал Жога.

Артем Жога и Руслан Кухарук осматривают выставку "Душевный ОПК" на V окружном форуме "Патриоты Урала" в Ханты-Мансийске(2026)|Фото: Накануне.RU

Ещё одним важным событием форума стала встреча Артёма Жоги с юными волонтёрами площадки "Патриоты Урала. Дети", которая впервые представлена в рамках форума. Также во встрече участвовали губернатор Югры Руслан Кухарук и Герой России, председатель Правления общероссийской организации "Движение Первых" Артур Орлов.

Подвели итоги форума на пленарной сессии. Выступая на ней, Артём Жога поблагодарил детей – участников форума за вовлечённость, энергию, азарт. Полпред уверен, что в результате форума у его участников будет много предложений по дальнейшей работе.

"Каждый форум показывает, что есть, над чем работать, в каком направлении двигаться", - сказал Артём Жога.

Он сообщил о новом статусе форума.

"Президент России оценил работу форума и поддержал идею проводить его как всероссийский. VI форум пройдёт под эгидой всероссийского в августе 2026 г.", - сказал уральский полпред.

Артем Жога на пленарной сессии V окружного форума "Патриоты Урала" в Ханты-Мансийске(2026)|Фото: Накануне.RU

Герой России, председатель правления "Движения Первых" Артур Орлов в своём выступлении также высоко оценил участие детей в форуме.

"Мы вовлекаем наших детей, молодёжь в конференц-совещания, рабочие группы, потому что они живут и развиваются среди цифровизации. Мы, взрослые, должны быть соавторами и делать всё вместе с ним. Всероссийский статус форума – новый вызов", - сказал Орлов.

Губернатор Югры Руслан Кухарук на церемонии закрытия отметил, что участники форума в дни его проведения стали дружной командой, которая показала, насколько Россия сильна проектами.

"Этому были посвящены часы работы здесь, в национальном центре "Россия". Проекты создают надёжный тыл, помогают на передовой приближать Победу. Они обращены в будущее", - сказал Руслан Кухарук.

Руслан Кухарук на пленарной сессии V окружного форума "Патриоты Урала" в Ханты-Мансийске(2026)|Фото: Накануне.RU

V окружной форум "Патриоты Урала" в Ханты-Мансийске(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: "Патриоты Урала", Ханты-Мансийск, Артём Жога, Руслан Кухарук


Мнения из сети