"Это издевательство". Глава СПЧ призвал освободить учителей от фотоотчетов

Председатель СПЧ Валерий Фадеев призвал освободить учителей от постоянных фотоотчетов, которые стали настоящим бичом школы.

Это уже какое-то "безумие", говорит правозащитник. Раньше ничего этого не было, зато школа учила детей. Сейчас же это все напоминает издевательство, считает он.

Глава рабочей группы СПЧ по образованию Екатерина Сморода говорит, что произошло перерождение бумажной отчетности в электронную. Теперь это называется мониторингом, которые якобы сами учителя добровольно ведут.

"Стало большое количество мероприятий, проводимых сторонними организациями, которые наседают на школу и постоянно требуют фотоотчеты", – сказала эксперт.



Как пишут "Известия", 40% учителей не видят уменьшения бюрократии в школе. Оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова напоминает, что несколько лет назад Минпросвещения пообещало провести работу с ведомствами, чтобы они не загружали школы пустой отчетностью. Но с тех пор ничего не изменилось - школу загружают запросами все подряд, так как всем надо отчитываться о каких-то успехах.