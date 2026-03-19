На Урале женщина через суд вернула квартиру сестры, которую та перед смертью подарила соседке

Жительница уральского города Сухой Лог через суд вернула квартиру сестры, которую та подарила своей соседке перед смертью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в 2025 году скончалась женщина, которая была инвалидом с детства и страдала психическими расстройствами. После ее смерти сестра обнаружила, что единственное жилье умершей – квартира, где та проживала – еще в 2023 году была подарена соседке.

Сестра решила, что соседка воспользовалась беспомощным состоянием родственницы и обманным путем склонила ее к сделке. Женщина обратилась в суд, который назначил посмертную судебно-психиатрическую экспертизу.

Эксперты пришли к выводу, что на момент подписания договора сестра заявительницы не могла понимать значение своих действий и руководить ими. В итоге Сухоложский городской суд признал договор дарения недействительным. Право собственности соседки на квартиру прекращено, жилье возвращено наследникам.