В Тюменской области с начала 2026 года в проактивном режиме назначено более 800 пенсий

В Тюменской области с начала 2026 года в проактивном режиме назначено более 800 пенсий, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Всего за первые три месяца статус пенсионера получили свыше 3,1 тысячи жителей.

843 человека стали получать выплаты без подачи документов и дополнительных действий. Такая услуга доступна, если индивидуальный лицевой счет гражданина содержит полные сведения о периодах страхового стажа и (или) иной деятельности.

Как проходит процесс назначения пенсии в автоматическом режиме: будущему пенсионеру необходимо подать заявление на портале госуслуг, за месяц до права на пенсию придет уведомление о возможности назначения выплаты в автоматическом режиме, сервис рассчитает размер пенсии и уточнит полноту сведений, задав несколько вопросов пользователю, в случае согласия пособие будет назначено в течение 3-х часов, уведомление поступит в личный кабинет.

"При автоматическом назначении страховой пенсии по старости крайне важно, чтобы индивидуальный лицевой счет гражданина содержал полные и достоверные данные о его трудовой деятельности – от этого напрямую зависит размер будущей пенсии", – отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Право на страховую пенсию по старости в 2026 году имеют женщины, которым исполняется 59 лет, и мужчины, достигшие 64 лет, – при соблюдении условий: стаж не менее 15 лет, индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не ниже 30.