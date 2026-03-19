Politico: Решение ЕС может сильно ударить по Зеленскому

Зеленский придет в ярость, если ЕС 19 марта на своем саммите не преодолеет вето Венгрии и не выделит киевскому режиму уже согласованный кредит в 90 млрд евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

От этих денег напрямую зависит способность Киева продолжать воевать, подчеркивает издание. Саммит ЕС может превратиться в поле битвы: Венгрия отказывается снимать вето, пока Киев не восстановит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". В Киеве же заверяют, что он поврежден, но никого туда не пускают, зато требуют от Венгрии полностью отказаться от российских энергоресурсов. Будапешт это категорически не устраивает.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он едет в Брюссель, где ему предстоит вести ожесточенную борьбу. Но Венгрия не согласится снять вето, пока не получит то, что стране законно причитается. Он сказал, что не может позволить Зеленскому шантажом лишить Венгрию дешевых российских энергоресурсов.

Зеленский призвал лидеров ЕС сломить сопротивление Орбана и выделить ему вожделенный кредит, потому что у него нет других вариантов, кроме этих денег.

По данным издания, в ЕС уже прорабатывают меры против Будапешта из-за блокировки кредита Киеву. Высказывается даже предложение применить седьмую статью договора о ЕС и лишить Венгрию права голоса. Во многом это будет зависеть от результатов парламентских выборов в Венгрии 12 апреля.