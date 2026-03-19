"Будем сидеть!" Мерц потребовал от Трампа дать ему место за столом переговоров

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа предоставить ему место за столом переговоров об Украине. Он назвал "неприемлемым", что США и Россия ведут переговоры, минуя Европу и Украину.

"Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США. Я также сказал американскому президенту, что с самого начала мы будем сидеть за столом и вести переговоры по поводу того, какими могут быть гарантии безопасности для Украины", – заявил канцлер.

Особую обеспокоенность Мерца вызывает то, что Киеву срочно нужно выделить кредит ЕС на 90 миллиардов евро, чтобы режим продолжал воевать.

Мерц фактически повторил тезис главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая призывает усилить давление на Россию и грозит не признать мирное соглашение, если оно будет принято без европейцев.

В феврале 58% немцев высказались за проведение прямых переговоров Мерца с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине.

На днях Financial Times написала, что советники президента Франции Эммануэля Макрона, которые ранее приезжали в Москву для переговоров об Украине, были вышвырнуты советником президента РФ Юрием Ушаковым. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "европейцы не хотят помогать мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. И поэтому ему действительно нечего было услышать позитивного".