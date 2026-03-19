Опрос: 48% жителей Екатеринбурга назвали себя интернет-зависимыми

Почти половина опрошенных жителей Екатеринбурга считают себя интернет-зависимыми. Исследование на эту тему в марте нынешнего года провел сервис SuperJob.

Читайте также: Великое переселение каналов

Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 10% опрошенных горожан уверенно заявили о своей интернет-зависимости. Еще 38% скорее согласны с этим утверждением.

52% участников опроса зависимость отрицают. 31% скорее не согласны, а 21% категорически отвергают такую возможность.

При этом чаще других на симптомы интернет-зависимости жалуется молодежь до 35 лет. А женщины несколько чаще мужчин склонны признавать себя зависимыми от Сети (50% и 46% соответственно).

Ранее другой опрос показал, что 11% жителей Екатеринбурга готовы полностью перевести зарплату в "цифру".