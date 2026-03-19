В Чехии могут ввести закон об иностранных агентах

Текст проекта уже обнародован, он называется "О регистрации субъектов со связями за рубежом". Согласно документу, все организации, включая государственные, получающие гранты из фондов ЕС или из других стран, будут обязаны регистрироваться в специальной базе данных. Что особенно интересно, так как Чехия - член ЕС.

Оппозиция и НКО призывают не принимать законопроекта, а пиратская партия даже назвала закон калькой с российского. Хотя в США такие законы действуют очень давно - более 100 лет. Также он недавно был принят в Грузии, несмотря на резкую критику ЕС. Из-за этого ЕС заморозил процесс евроинтеграции Грузии. В 2024 году аналогичный закон был принят в Киргизии. США были против.

Подобные законы есть также в Австралии, Британии, Израиле, Франции и Китае.

В России законодательство об иностранных агентах последовательно ужесточается. Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение эффективности межведомственного взаимодействия при контроле за соблюдением законодательства об иностранных агентах: документы по ним в электронном формате должны предоставляться в течении трех дней со дня запроса Минюста.