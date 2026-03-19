"Автомобилист" сыграет с "Салаватом Юлаевым" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

Стал известен соперник екатеринбургского "Автомобилиста" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, им будет уфимский "Салават Юлаев".

Накануне башкирская команда обеспечила себе пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. "Автомобилист" в свою очередь гарантировал себе четвертое место по итогам регулярного чемпионата.

Первые матчи серии до четырех побед состоятся в Екатеринбурге 23 и 25 марта. Далее команды дважды сыграют в Уфе 27 и 29 марта. В случае необходимости, пятая и седьмая игры серии пройдут на "УГМК Арене" 31 марта и 4 апреля соответственно. А шестая игра, если потребуется – 2 апреля в Уфе.

Напомним, что "Автомобилист" уже третью неделю подряд продолжает держать лидерство в Индексе силы Континентальной хоккейной лиги.