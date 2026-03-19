Губернатор Новосибирской области оправдал массовый убой скота

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о случаях массового убоя скота в регионе.

Во время заседания депутатов областного заксобрания политик сообщил, что на территории области применяют строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба. Все они соответствуют закону.

С 16 марта собственники изъятого скота начали на основании заявлений получать выплаты. Собственникам изъятого скота положены компенсация, ежемесячные выплаты для них и членов их семей, поддержка для восстановление поголовья, приводит ТАСС слова Травникова.

Напомним, в России ширится история с загадочным "особо опасным заболеванием". Массовые забои сельхозживотных фиксируются во многих регионах от Якутии до Пензенской области. В личных подсобных хозяйствах Новосибирской области и Алтайского края уничтожены тысячи коров. Для многих семей свое хозяйство — единственный источник пропитания, работы в деревнях мало и на всех не хватает. Власти заявляют о вспышке пастереллеза, но жителям непонятно, на каком основании у них изымают скот и почему требуется его уничтожение.