В Астраханской области стартовал новый этап проекта «Просветительский университет»

В Астраханской области стартовал новый цикл лекций, тренингов и мастер-классов для государственных и муниципальных служащих в рамках проекта «Просветительский университет». Это проект является совместной инициативой Российского общества «Знание» и Администрации Губернатора Астраханской области. Его задача - повышение профессиональных компетенций и расширение общественно-политического кругозора руководителей.

«Проект успешно стартовал в прошлом году по инициативе Губернатора Астраханской области Игоря Юрьевича Бабушкина, который возглавил Наблюдательный совет регионального отделения РО «Знание». В числе слушателей руководители и заместители руководителей исполнительных органов власти, местного самоуправления, крупных организаций региона и представители депутатского корпуса. Свыше 100 участников проекта в еженедельном режиме получали информацию по актуальной политической повестке, изучали вопросы геополитики и истории нашей страны, работали над навыками публичных выступлений и деловой коммуникации. Так у нас в регионе создается новое сообщество людей, которые могут заниматься просветительской деятельностью на профессиональном уровне», – рассказала координатор проекта, заместитель руководителя администрации Губернатора Астраханской области Елена Селиверстова.

Новый цикл мероприятий открылся встречей с российским социологом и доктором политических наук, профессором факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексеем Токаревым. Лектор рассказал участникам, как складывалась российская идентичность благодаря решениям правителей, объективным географическим условиям, соотношению побед и поражений и как история и география влияют на внешнеполитическую стратегию страны сегодня.

Лекции из цикла «Просветительский университет» в 2026 году будут регулярно проходить на 2 площадках – в областном центре и в ЗАТО Знаменск при участии лучших лекторов РО «Знание». По окончании обучения слушатели получат сертификат о прохождении курса Знание.Академия и сами могут стать лекторами Российского общества «Знание» и принимать участие в передовых региональных и федеральных просветительских проектах.