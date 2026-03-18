В Астраханской области стартовал новый этап проекта «Просветительский университет»

19 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области стартовал новый этап проекта «Просветительский университет»

В Астраханской области стартовал новый цикл лекций, тренингов и мастер-классов для государственных и муниципальных служащих в рамках проекта «Просветительский университет». Это проект является совместной инициативой Российского общества «Знание» и Администрации Губернатора Астраханской области. Его задача - повышение профессиональных компетенций и расширение общественно-политического кругозора руководителей.

«Проект успешно стартовал в прошлом году по инициативе Губернатора Астраханской области Игоря Юрьевича Бабушкина, который возглавил Наблюдательный совет регионального отделения РО «Знание». В числе слушателей руководители и заместители руководителей исполнительных органов власти, местного самоуправления, крупных организаций региона и представители депутатского корпуса. Свыше 100 участников проекта в еженедельном режиме получали информацию по актуальной политической повестке, изучали вопросы геополитики и истории нашей страны, работали над навыками публичных выступлений и деловой коммуникации. Так у нас в регионе создается новое сообщество людей, которые могут заниматься просветительской деятельностью на профессиональном уровне», – рассказала координатор проекта, заместитель руководителя администрации Губернатора Астраханской области Елена Селиверстова.

Новый цикл мероприятий открылся встречей с российским социологом и доктором политических наук, профессором факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексеем Токаревым. Лектор рассказал участникам, как складывалась российская идентичность благодаря решениям правителей, объективным географическим условиям, соотношению побед и поражений и как история и география влияют на внешнеполитическую стратегию страны сегодня.

Лекции из цикла «Просветительский университет» в 2026 году будут регулярно проходить на 2 площадках – в областном центре и в ЗАТО Знаменск при участии лучших лекторов РО «Знание». По окончании обучения слушатели получат сертификат о прохождении курса Знание.Академия и сами могут стать лекторами Российского общества «Знание» и принимать участие в передовых региональных и федеральных просветительских проектах.

Теги: просветительский университет, игорь бабушкин, лекции, общество знание, администрация губернатора астраханской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети