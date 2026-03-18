Еще 6 школ будет модернизировано в Астраханской области в 2026 году по нацпроекту «Молодежь и дети»

В ходе ежегодной пресс-конференции министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак подробно рассказала о проектах, реализуемых в регионе - год дошкольного образования, реализация нацпроектов, программа «Земский учитель», конкурс родительских инициатив, единые государственные учебники.

Отдельно была представлена информация о том, как и где проходит капремонт образовательных организаций. Министр подчеркнула, что вопрос находится на контроле губернатора Игоря Бабушкина.

Так, в 2025 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и Народной программы «Единой России» капремонт проведен в политехническом колледже и 8 школах региона. В этом году преобразятся еще 6м образовательных организаций, а также стартует ремонт школы, который завершится в 2027 году.

По федеральному проекту «Поддержка семьи», входящему в нацпроект «Семья», полностью обновлены два детских сада в Астраханской области, в планах на текущий год стоит капитальный ремонт еще 3 дошкольных учреждений.

Министр также напомнила об успешной реализации федеральной программы «Земский учитель», благодаря которой в прошлом году работу и господдержку в размере 1млн рублей получили 6 сельских педагогов региона. В этом году в сельской местности планируется трудоустроить 11 учителей, а всего за весь период действия проекта на работу пришли 45 педагогов. Документы для участия в программе «Земский учитель» можно подать в министерство образования и науки Астраханской области до 15 апреля.

Журналисты интересовались оценкой инициативы по введению оценки за поведение, задавали вопросы по загруженности детей в школе, коснулись этических норм поведения педагогов и учащихся, и есть ли преимущества использования в образовательном процессе современных электронных площадок, и в первую очередь – национального мессенджера Макс.

В завершении мероприятия Мария Шалак привела примеры из своей 30-летней педагогической практики, рассказала, что сейчас группа краеведов, педагогов, археологов работает над созданием учебника по краеведению.

«Несмотря на то, что я учитель географии, столько много нового и интересного узнала про нашу Астраханскую область!», – поделилась Мария Шалак.