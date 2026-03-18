Министр транспорта Астраханской области стал участником обсуждения вопросов создания единой транспортной системы в стране

Участие семинаре - совещании руководителей транспортных ведомств субъектов РФ принял министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Алексей Чепяков. Ключевой темой встречи стало обсуждение формирования единой транспортной системы России и выработка общих подходов к развитию инфраструктуры в рамках актуализации Транспортной стратегии РФ. Участники определили задачи в сферах дорожного хозяйства, авиации, цифровой трансформации и кадровой политики.

«Наша цель – чтобы вся транспортная система страны работала как единый механизм по понятным и высоким стандартам качества. Для этого необходимо объединить усилия федерального центра и регионов и создать бесшовную и эффективную транспортную систему. Это наша ответственность перед жителями, которые должны видеть реальные результаты совместной работы», – подчеркнул Министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По словам главы регионального минтранса Алексея Чепякова, участие в данном мероприятии позволило не только синхронизировать планы Астраханской области с федеральной повесткой, но и обменяться лучшими практиками с коллегами из других регионов.

«Те задачи, которые ставятся сегодня перед нами в рамках актуализации Транспортной стратегии, напрямую перекликаются с теми преобразованиями, которые мы начали в Астраханской области. Обновление подвижного состава, цифровизация и повышение доступности транспорта полностью соответствует общероссийским приоритетам», – отметил Алексей Чепяков.

Напомним, в Астраханской области продолжается масштабная транспортная реформа, которая стартовала в 2021 году при поддержке Правительства РФ и Совета Федерации. В регионе была разработана и внедрена новая маршрутная сеть, объединившая все четыре района областного центра с населенными пунктами Приволжского и Наримановского районов.

Ключевым этапом реформы стало обновление подвижного состава, ставшее возможным благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и средств Фонда национального благосостояния. На линии вышли современные автобусы, отвечающие самым высоким требованиям безопасности и экологичности. Весь новый транспорт адаптирован для комфорта всех групп населения. Кроме того, пассажиры могут экономить на поездках с помощью транспортной карты «Каспий». Для социально незащищенных категорий граждан введены льготные проездные. Результатом работы стало увеличение пассажиропотока до 43 млн человек в год. Ежедневно на 48 маршрутах работает более 450 автобусов. В настоящее время идет работа по запуску межмуниципальных маршрутов.

Также реформа стимулировала и развитие рынка труда: штат астраханского филиала Национальной транспортной ассоциации (НТА) пополнили 1650 сотрудников, а программа бесплатного обучения водителей выпустила на линии 110 новых специалистов.

В планах министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области создание единых стандартов качества транспортного обслуживания. Для достижения целевых показателей по обновлению подвижного состава и повышению удовлетворенности жителей региона продолжается реализация федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».