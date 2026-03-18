Министр транспорта Астраханской области стал участником обсуждения вопросов создания единой транспортной системы в стране

18 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Министр транспорта Астраханской области стал участником обсуждения вопросов создания единой транспортной системы в стране

Участие семинаре - совещании руководителей транспортных ведомств субъектов РФ принял министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Алексей Чепяков. Ключевой темой встречи стало обсуждение формирования единой транспортной системы России и выработка общих подходов к развитию инфраструктуры в рамках актуализации Транспортной стратегии РФ. Участники определили задачи в сферах дорожного хозяйства, авиации, цифровой трансформации и кадровой политики.

«Наша цель – чтобы вся транспортная система страны работала как единый механизм по понятным и высоким стандартам качества. Для этого необходимо объединить усилия федерального центра и регионов и создать бесшовную и эффективную транспортную систему. Это наша ответственность перед жителями, которые должны видеть реальные результаты совместной работы», – подчеркнул Министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По словам главы регионального минтранса Алексея Чепякова, участие в данном мероприятии позволило не только синхронизировать планы Астраханской области с федеральной повесткой, но и обменяться лучшими практиками с коллегами из других регионов.

«Те задачи, которые ставятся сегодня перед нами в рамках актуализации Транспортной стратегии, напрямую перекликаются с теми преобразованиями, которые мы начали в Астраханской области. Обновление подвижного состава, цифровизация и повышение доступности транспорта полностью соответствует общероссийским приоритетам», – отметил Алексей Чепяков.

Напомним, в Астраханской области продолжается масштабная транспортная реформа, которая стартовала в 2021 году при поддержке Правительства РФ и Совета Федерации. В регионе была разработана и внедрена новая маршрутная сеть, объединившая все четыре района областного центра с населенными пунктами Приволжского и Наримановского районов.

Ключевым этапом реформы стало обновление подвижного состава, ставшее возможным благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и средств Фонда национального благосостояния. На линии вышли современные автобусы, отвечающие самым высоким требованиям безопасности и экологичности. Весь новый транспорт адаптирован для комфорта всех групп населения. Кроме того, пассажиры могут экономить на поездках с помощью транспортной карты «Каспий». Для социально незащищенных категорий граждан введены льготные проездные. Результатом работы стало увеличение пассажиропотока до 43 млн человек в год. Ежедневно на 48 маршрутах работает более 450 автобусов. В настоящее время идет работа по запуску межмуниципальных маршрутов. 

Также реформа стимулировала и развитие рынка труда: штат астраханского филиала Национальной транспортной ассоциации (НТА) пополнили 1650 сотрудников, а программа бесплатного обучения водителей выпустила на линии 110 новых специалистов.

В планах министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области создание единых стандартов качества транспортного обслуживания. Для достижения целевых показателей по обновлению подвижного состава и повышению удовлетворенности жителей региона продолжается реализация федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Теги: транспортная реформа, астраханская , карта каспий, безопасные и качественные дороги, нацпроект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети