Суд временно закрыл для посещений ТРЦ "Парк Хаус" в Екатеринбурге

Кировский районный суд Екатеринбурга временно приостановил деятельность ТРЦ "Парк Хаус" из соображений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Иск о запрете осуществления деятельности, связанной с пребыванием людей в ТРЦ подал ООО "Манхэттен Екатеринбург". Согласно ему, в ходе проверки прокуратура выявила ряд нарушений требований ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Истец просил запретить любую деятельность в "Парк Хаусе" до устранения нарушений, а также обязать ответчика устранить их в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Суд требования удовлетворил. Торговый центр будет временно закрыт для посещений - внутри допускаются только мероприятия, связанные с устранением нарушений законодательства о пожарной безопасности.