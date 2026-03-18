Власти Кондинского района предупредили жителей о падении частей ракеты-носителя

Роскосмос планирует запуск с космодрома "Байконур" в Казахстане ракеты "Союз-5" 27 марта с 16.00 до 18.00 по местному времени. Отделяющиеся части ракеты могут упасть на юго-западе района, у рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума до границы со Свердловской областью.

Особенно осторожными просят быть жителей населенных пунктов Ягодный, Леуши, Лиственичный, Междуреченский, Мортка, Куминский.

Резервные даты запуска – с 28 по 3 апреля с 16.00 до 18.00.

Жителям посоветовали ограничить прогулки и поездки по лесу, автодорогам, лесосекам, а также нахождение в охотничьих и рыболовных избушках.