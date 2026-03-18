Верховный суд рассмотрит дело Наумовой, осужденной за убийство опекаемого ребенка

Кассационная жалоба Вероники Наумовой на приговор направлена в Верховный суд. Суд рассмотрит все 33 тома уголовного дела, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, в конце июля опекунше Далера по совокупности 61 преступления назначили 24 года колонии общего режима. По некоторым эпизодам ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также с Наумовой был взыскан 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу отца убитого мальчика.

Ранее на приговор было подано сразу четыре апелляции: две от адвокатов осужденных и по одной от Наумовой с Егольниковым. Все жалобы рассматривал Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. В ноябре приговор вступил в силу, обжаловать вердикт суда Наумова не смогла. Позднее стало известно, что осужденная направила жалобу уже в Верховный суд.

Отметим, что Веронику Наумову признали виновной в:

49 эпизодах незаконного лишения свободы (п.п. "а", "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ);

5 эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (п.п. "б", "е" ч. 2 ст. 111 УК РФ);

3 эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление (ч. 4 ст. 150 УК РФ);

1 эпизоде неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ);

а также:

истязании (п.п. "а", "г", "д","е", "з" ч. 2 ст. 117 УК РФ);

убийстве малолетнего (п.п. "в", "д", "л" ч.2 ст.105 УК РФ);

мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).

Женщина освобождена от наказания по ст. 156 и ст. 159.2 УК РФ за истечением срока привлечения к уголовной ответственности.