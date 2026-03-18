Начальника отделения ГИБДД в Нефтеюганске арестовали по обвинению во взятках

Начальника регистрационно-экзаменационного отделения отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Нефтеюганску арестовали по обвинению во взятках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета Югры.

Первым отделом по расследованию особо важных дел расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый, в период с мая 2025 года по январь 2026 года, получил незаконное вознаграждение от жителя региона, за совершение незаконных действий при осуществлении регистрационных действий с транспортными средствами. За указанный период обвиняемый получил взятки на общую сумму свыше 150 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов ОРЧ СБ УМВД России по ХМАО-Югре, силовое сопровождение оказано представителями Росгвардии по ХМАО-Югре. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.