Строительство новой системы отведения и очистки бытовых стоков ведется в Исетском округе

Строительство новой системы отведения и очистки бытовых стоков ведется в Исетском округе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Работы ведутся благодаря концессионному соглашению о совершенствовании систем водоснабжения и водоотведения.



Концессионер - компания "Росводоканал Тюмень" - приступил к строительству канализационного коллектора от с. Шорохово до с. Исетского. Специалистам предстоит протянуть две нитки — основную и резервную, общей протяженностью 55 километров.

Первые шесть километров трубопровода уже смонтированы. Работы ведут методом горизонтально-направленного бурения. Завершить строительство планируют в 2027 году.

"Ежедневно канализационные очистные сооружения в селе Исетское очищают 1000 кубических метров сточных вод, 100 из них привозят ассенизационными машинами из Шорохово", - уточнил начальник цеха по обслуживанию объектов "Росводоканал Тюмень" в Исетском округе Владимир Шарашкин.

Концессионным соглашением также предусмотрено строительство насосной станции с точкой слива в п. Кировский и коллектора от поселка Кировский до села Шорохово. Сейчас идет проектирование.

Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит перекачивать стоки для очистки на канализационных очистных сооружениях в Исетском. Их предстоит реконструировать, увеличив производительность и качество очистки стоков, уточнили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

Завершить масштабный проект модернизации системы очистки и транспортировки сточных вод в Исетском округе планируется к 2030 году.