У Зеленского "недобрые предчувствия" из-за войны в Иране

Зеленский заявил, что у него "недобрые предчувствия" в свете войны в Иране. Фокус внимания США переместился на Ближний Восток, так что Украине уделяется меньше.

Накануне президент США Дональд Трамп снова вспомнил, что США очень много выделили Киеву. Он призвал провести расследование расходования всех средств, которые были направлены в виде помощи Вашингтона при президенте Джо Байдене. Но больше США "не потратят ни цента". Правда, это не касается продажи украинскому режиму американского оружия через Европу.

Интересно, что поначалу Зеленский поддержал агрессию против Ирана, но позже стал высказывать опасения, что если война затянется, то это будет иметь неприятные последствия для его режима. Западные СМИ также пишут, что война с Ираном ставит под угрозу поставки оружия Киеву.