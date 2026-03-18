В Нижнем Тагиле раскрыто убийство продавщицы в киоске, совершенное в 2000 году

В Нижнем Тагиле раскрыто уголовное дело об убийстве и разбойном нападении. Преступления были совершены более 25 лет назад.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось в ночь на 26 сентября 2000 года в коммерческом киоске на привокзальной площади города. Неизвестный на тот момент преступник нанес продавщице ларька множественные удары предметами, используемыми в качестве оружия.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Из киоска были похищены 15 блоков сигарет общей стоимостью 6 тысяч рублей.

Раскрыть нападение долгое время не удавалось. Лишь спустя десятки лет была установлена причастность местного жителя 1978 года рождения. Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, фигурант этой криминальной истории из прошлого ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и убийства.

"Отбывал наказание в виде лишения свободы. Крайний раз освободился из "мест не столь отдаленных" в октябре 2010 года, после чего чем-либо предосудительным себя не проявлял. В случае подтверждения его вины судом ему может грозить очередная "длительная командировка", - отметил полковник Горелых.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.