В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил

В Орджоникидзевском районе города Перми четырехлетний мальчик забрался на подоконник и выпал из окна комнаты, расположенной на четвертом этаже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ребенок упал на козырек подъезда и выжил. Его обнаружил очевидец произошедшего. С различными травмами ребенок был доставлен в больницу.

Выяснилось, что 16 марта 2026 года женщина 2000 года рождения вышла из квартиры, заперев в комнате двух детей. Помимо мальчика в квартире одна оставалась пятимесячная девочка. Ее осмотрели медики, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Она изъята из семьи и помещена в социальное учреждение.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В настоящее время с подозреваемой проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.