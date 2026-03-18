В РЖД сократят шесть тысяч сотрудников управленческого аппарата

РЖД планируют сократить 15% сотрудников центрального аппарата в текущем году. Как сообщил "Интерфаксу" глава холдинга Олег Белозеров, под увольнение попадут около 6 тысяч человек. Руководство компании проанализировало структуру и функции ведомства, после чего решило уменьшить количество штатных единиц. В первую очередь оптимизация затронет административно-управленческий персонал, включая начальников филиалов.

Олег Белозеров пояснил, что программа повышения производительности труда уже принесла компании почти 300 млрд рублей за период с 2019 по 2025 год. В этом году РЖД рассчитывает получить финансовый результат в размере 74 млрд рублей благодаря сокращению лишних звеньев в управлении. Глава компании подчеркнул, что такие меры помогают холдингу работать эффективнее и избавляться от ненужных расходов.

Помимо кадровых изменений, РЖД экономит ресурсы по всем направлениям. Компания снижает затраты на электроэнергию и дизельное топливо, а также повышает надежность перевозок, чтобы тратить меньше денег на внеплановые ремонты. Белозеров добавил, что холдинг продолжит трансформировать организационную структуру и оптимизировать рабочие процессы для достижения максимальной технологической выгоды.

